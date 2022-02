Die ersten Medaillen im Ski Alpin sind vergeben, bei den Herren sind die Speed-Spezialisten in der Abfahrt und im Super-G schon gefordert worden. Die Damen haben den Slalom und den Riesenslalom absolviert.

Erfolgreichste Nation bei den Skifahrern und Skifahrerinnen bisher ist Österreich mit einer Gold- einer Silber- und einer Bronzemedaille.

Nun steht bei den Herren die Alpine Kombination auf dem Plan. Los geht's um 03:30 Uhr MEZ in der Abfahrt, gegen 07:15 Uhr MEZ fällt dann die finale Entscheidung im Slalom.

Aus deutscher Sicht ist nur Simon Jocher in der Startliste zu finden, Top-Favoriten sind der Silbermedaillengewinner der Kombination in Pyeonchang Alexis Pinturault aus Frankreich und der österreichische Kombinationsweltmeister Marco Schwarz.

Hier gibt es die Alpine Kombination der Herren im Liveticker:

Der Zwischenstand

1. Aleksander Kilde (NOR)

2. James Crawford (CAN) +0,02

3. Johannes Strolz (AUT) +0,75

4:08 Uhr - L. Aerni / SUI - Startnummer 16

Mit Luca Aerni folgt nun der nächste Schweizer. Und auch er gehört zum engen Kreis der Medaillenanwärter. Im Slalom ist er im Bereich der Österreicher oder zumindest nicht viel schwächer. Oben muss der Schweizer leicht korrigieren, zeigt eine saubere Linie. im Mittelabschnitt fährt er zu hart. Der Rückstand summiert sich und ist zu groß.

4:05 Uhr - L. Meillard / SUI - Startnummer 15

Jetzt geht es mit Loic Meillard aber wieder um die Medaillen. Im Mittelabschnitt fährt er sehr eng an die Tore heran, kann den Schwung aber nicht ganz mitnehmen. Und dann folgt der schwere Fehler an der Passage, wo Dominik Schwaiger in der Spezialabfahrt stürzte. Der Schweizer erwischt einen Schlag, verhindert mit Mühe einen Sturz und muss einen Bremsschwung einlegen. Da ist er chancenlos.

4:03 Uhr - M. Pfiffner / LIE - Startnummer 14

Der Liechtensteiner Marco Pfiffner, ein Außenseiter, fängt sich einen deutlichen Rückstand ein. Sein Ziel sollten die Top 15 sein, für die es Weltranglisten-Punkte gibt. Das ist bei der Besetzung durchaus möglich.

4:01 Uhr - A. Pinturault / FRA - Startnummer 13

Alexis Pinturault ist oben etwas weit zurück, nimmt den Übergang auf der letzten Rille. Im Steilhang drückt es den Top-Favoriten kurz nach hinten. Im Zielhang fährt er zu hart. Pinturault liegt nicht nur klar hinter Kilde sondern auch über eine Sekunde hinter Strolz. Da braucht er eine große Aufholjagd.

3:59 Uhr - C. Innerhofer / SUI - Startnummer 12

Es folgt Christof Innerhofer. Er ist für einen Speedfahrer relativ gut im Slalom, setzt nun die Kanten aber zu hart. Mit über einer Sekunde Rückstand muss er schon hoffen, dass einige im Slalom patzen.

3:56 Uhr - J. Crawford / CAN - Startnummer 11

Weiter geht's mit James Crawford. Der Kanadier ist immerhin WM-Vierte rin der Kombination und kann passabel Slalom fahren. Aber dennoch braucht er eine gute Abfahrt, denn das ist seine Stärke. Die zeigt er und ist nur knapp hinter Kilde. Aber auch der Vorsprung ist wohl zu klein auf die Slalomasse.

3:52 Uhr - A. Kilde / NOR - Startnummer 10

Nun Aleksander Kilde. Der Dritte des Super-G muss einen Vorsprung herausfahren. Oben fährt er eng an die Tore heran, setzt die Kanten teilweise etwas hart ein. Den Steilhang nimm er super und im Zielhang lässt er die Skier laufen. Der Norweger führt. Aber der Vorsprung dürfte mit 0,75 Sekunden für den Slalom nicht groß genug sein. Da müsste er überraschen.

3:50 Uhr - J. Murisier / SUI - Startnummer 9

Jetzt mit Justin Murisier wieder ein Medaillenkandidat. Er ist ein guter Slalomläufer, aber dort etwas schlechter als die Österreicher einzuschätzen. Das heißt, er braucht vermutlich etwas Vorsprung. Oben springt er zu weit, muss einen kleinen Zusatzschwung einlegen. Den Steilhang nimmt er gut und viel Tempo in den Zielhang mit. Aber er bleibt hinter Strolz und Schwarz.

3:48 Uhr - N. Naracolnik / SLO - Startnummer 8

Der Slowene Nejc Naracolnik sieht das Ziel nicht. Bei einem Übergang im oberen Abschnitt ist er zu direkt dran und verpasst das Tor.

3:46 Uhr - B. Thompson / CAN - Startnummer 7

Der Kanadier Broderick Thompson bleibt hinter den Österreichern. Und im Slalom ist er deutlich schwächer einzuschätzen.

3:43 Uhr - J. Strolz / AUT - Startnummer 6

Mit Johannes Strolz folgt der nächste Mitfavorit hinterher. Oben hat der Österreicher etwas Pech mit Gegenwind. Die Übergänge nimmt er eng. Im Mittelabschnitt wird er etwas abgetragen. Strolz geht an die Spitze, aber Schwarz bleibt auf Schlagdistanz.

3:39 Uhr - M. Schwarz / AUT - Startnummer 5

Jetzt wird es aber ernst. Weltmeister Marco Schwarz geht an den Start. Für den Österreicher geht es lediglich darum, den Rückstand in der Abfahrt in Grenzen zu halten. Beim ersten Übergang vershclägt es ihm leicht die Skier. Kurz darauf steigt er hart auf die Kanten. Den Mittelabschnitt nimmt er gut, gibt vor dem Zielhang harten Kantendruck. Er führt, aber Zabystran ist noch kein Maßstab.

3:37 Uhr - J. Gower / IRE - Startnummer 4

Der Ire Jack Gower ist ein weiterer Außenseiter. Er baut einige kleine Rutscher aus, wird leicht abgetragen und ist Dritter.

3:34 Uhr - J. Zabystran / CZE - Startnummer 3

Bei leichten Windböen erwischt der Tscheche Jan Zabystran das Tor beim Übergang gerade noch so. Seine Stärke ist der Slalom. Mit einer ordentlichen Abfahrt ist hier also ein gutes Ergebnis drin. Er bleibt zumindest vor Szollos, wenngleich das kein Maßstab ist.

3:32 Uhr - M. Hrobat / SLO - Startnummer 2

Nun der Slowene Miha Hrobat. Seine Stärke sind eher die Speed-Disziplinen, aber er kann auch solide Slalom fahren. Aber heute sieht er das Ziel nicht. Im Mittelabschnitt springt er an einem Tor vorbei.

3:30 Uhr - B. Szollos / ISR - Startnummer 1

Die Kombination ist ein Wettbewerb, in dem auch Außenseiter Chancen auf eine gute Platzierung haben. Ein solcher ist der Israeli Barnabas Szollos. Er riskiert viel, wird beim ersten Übergang etwas abgetragen. Aber das ist keine schlechte Zeit. 1:45,04 Minuten sein Wert.

INFO - Die Favoriten

Das Favoritenfeld ist begrenzt. Und schaut man sich die Ergebnisse des Abfahrtstrainings an, sind es hauptsächlich die Slalomläufer, denn die waren relativ dicht an den Abfahrern dran. Der Franzose Alexis Pinturault, die Österreicher Johannes Strolz und Marco Schwarz sowie das Schweizer Team haben beste Karten auf die Medaillen.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zur Alpinen Kombination der Herren. Um 03:30 Uhr starten die 27 Athleten in die Abfahrt. Eurosport tickert für euch den kompletten Wettbewerb live. Das Rennen könnt ihr natürlich auch live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Joyn+ sehen.

