Als "Cowboy" Matthias Mayer im Canyon von Yanqing zu seinem historischen dritten Olympiasieg geritten war, wurde Christian Schwaiger wehmütig. Auch er hätte ja einen wie diesen Teufelskerl aus Kärnten im Team, sagte der deutsche Cheftrainer, aber "der ist leider verletzt". Mit Thomas Dreßen, war Schwaiger am Fußes des Olympia-Berges Xiaohaituo felsenfest überzeugt, hätten seine schnellen Jungs mitkämpfen können um die Medaillen.

Nach der bitteren Enttäuschung in der Abfahrt und einer Kopfwäsche vom Chef belegten Vize-Weltmeister Romed Baumann und Andreas Sander in einem wilden Super-G die Ränge sieben und acht. "Es war ein Schritt nach vorne", sagte Schwaiger und lobte die "Attacke" seiner Athleten: "So stelle ich mir das vor." Doch Sander betonte selbstkritisch: "Da geht mehr und wir können mehr."