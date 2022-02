Die windigen Verhältnisse in Peking erinnern durchaus an die vergangenen Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Damals kämpften die Athleten ebenfalls mit Böen, welche den Terminplan mehrmals durcheinanderwirbelten.

ÖSV-Speedspezialist Matthias Mayer betrachtete die Wind-Bedingungen am frühen Freitagmorgen zwar nicht als derart bestürzend, aber durchaus als kritisch. "Wenn bei einem Weltcup im Training so ein Wind wäre, würden wir das nicht fahren. Es war aber nicht gefährlich, weil die Geschwindigkeit durch den Gegenwind relativ langsam war", konstatierte der 31-Jährige.

Eine Tatsache, die jedoch auf die Entscheidung in der Abfahrt einen erheblichen Einfluss haben könnte.

Das Rennen am Sonntag ( live bei Eurosport auf Joyn ab 4 Uhr ) droht damit zur Windlotterie zu werden, sollte von offizieller Seite nicht entsprechend eingegriffen werden.

Olympia 2022: Baumann und Paris hadern mit Windbedingungen

Im Kampf um Gold braucht man also letztlich auch ein bisschen Glück. DSV-Abfahrer Romed Baumann stieß der teils starke Gegenwind ebenfalls auf: "Wenn du oben so einen Gegenwind hast, kannst du noch so schnell Ski fahren - es wird sich nicht ausgehen."

Sein italienischer Kollege Dominik Paris konnte mit den Bedingungen ebenfalls nur wenig anfangen. "Es fühlte sich nicht schlecht an. Aber mit dem Wind ist einfach alles schwieriger zu verstehen", sagte der 20-fache Weltcupsieger.

Trotz aller Kritik konnten bisher aber auch wichtige Erkenntnisse erlangt werden - die bei perfekten Bedingungen zu einer Top-Platzierung reichen könnten. "Wenn kein Gegenwind ist, geht es hier schon ziemlich zur Sache, vor allem im Mittelteil", erklärte Vincent Kriechmayr. "Solange es im Rennen fair ist, spielt das keine Rolle", zeigte sich der Doppelweltmeister zuversichtlich.

