"Normal schenken wir solchen Rennen keine erhöhte Aufmerksamkeit, aber wenn es so ist, dass ein paar der Besten daheimbleiben müssen, weil so die Basisquoten vermehrt in Anspruch genommen werden, ist das ein ernstes Thema", meinte ÖSV-Sportchef Anton Giger im "ORF"-Interview.

Insgesamt neun Fahrer aus Nationen wie Argentinien, Mexiko oder Jamaika konnten sich in den vergangenen Wochen bei solchen Rennen für die Olympischen Spiele qualifizieren.

Die Kritik der Österreicher: Die Rennen waren oft mit gerade einmal zehn Startern besetzt. Die notwendigen Punkte für eine Olympia-Teilnahme konnten dadurch viel leichter erreicht werden.

Nur 160 FIS-Punkte sind dabei in den technischen Disziplinen Slalom und Riesenslalom nötig. Der ÖSV forderte die FIS nun dazu auf, die Rennen zu untersuchen.

ÖSV-Chef kritisiert: "Viel zu wenig Plätze" für die Besten

"Die Sache ist leider immer noch nicht entschieden, was natürlich sehr lästig für uns ist, weil wir mitten im Nominierungsprozess drinnen sind", meinte Giger weiter: "Es liegt jetzt bei der FIS. Die Experten sind sich eigentlich einig, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Aufgrund dieser Rennen haben kleinere Nationen ihre Basisquoten für die Olympischen Spiele bekommen. Und darum sind zu wenige Quotenplätze für die großen Nationen übergeblieben."

Für die besten Fahrer seien "viel zu wenig Plätze übrig. Das muss die FIS regeln, das wird sie, davon bin ich überzeugt", so der ÖSV-Sportchef. Die Österreicher können beispielsweise nur noch neun der ursprünglich elf eingeplanten Alpin-Herren nominieren.

Bekannte Namen wie Max Franz, Stefan Brennsteiner und Fabio Gstrein müssen daher zu Hause bleiben. Auch Italien und Frankreich sind offenbar betroffen und müssten auf Quotenplätze verzichten.

Ein Vorschlag der großen Ski-Nationen ist daher, nicht genutzte Quotenplätze aus anderen Sportarten, zum Beispiel Skicross, zu übertragen. Sollte die FIS zustimmen, wäre "das Problem aufs Erste halbwegs gelöst. Im Frühjahr muss man das ganze System gründlich neu aufstellen", so Giger. Ansonsten verlange man die Annullierung der betroffenen Rennen. Vorerst nominierten die Österreicher daher am Montag nur neun Männer für Peking. Kurz vor Beginn der Olympischen Spiele gilt es also noch einiges zu klären.

Das ÖSV-Aufgebot:

Herren:

Manuel Feller

Raphael Haaser

Daniel Hemetsberger

Vincent Kriechmayr

Michael Matt

Matthias Mayer

Marco Schwarz

Otmar Striedinger

Johannes Strolz

Damen:

Stefanie Brunner

Katharina Gallhuber

Katharina Huber

Cornelia Hütter

Katharina Liensberger

Miriam Puchner

Ariane Rädler

Christine Scheyer

Ramona Siebenhofer

Tamara Tippler

Katharina Truppe

