Ski Alpin

Olympia 2022: Benjamin Alexander sorgt für Jamaikas Olympia-Debüt im Ski Alpin - Premiere im Riesenslalom

Der Jamaikaner Benjamin Alexander startet bei Olympia 2022 in Peking im Ski Alpin. Zum ersten Mal überhaupt geht damit ein Jamaikaner in dieser Sportart bei Olympischen Winterspielen an den Start. Im Riesenslalom erreichte er bei widrigen Witterungsbedingungen das Ziel. Hier gibt es den ersten Durchgang des Wintersport-Exoten im Video.

00:01:00, vor 6 Stunden