Ski Alpin

Olympia 2022: Erleichterte Shiffrin mit süßer Liebeserklärung an Kilde nach Platz 9 im Super-G

Nach ihrem frühen Aus in Slalom und Riesenslalom hat Mikaela Shiffrin im Super-G endlich die Ziellinie der Olympischen Spiele von Peking gesehen - und in ihrem erleichterten Interview danach erklärte die US-Amerikanerin, wie sehr ihr ihr Freund Aleksander Kilde in den vergangenen schweren Tagen helfen konnte. "Er erinnert einen daran, wie dankbar wir sein sollten, das tun zu können", so Shiffrin.

00:02:06, vor einer Stunde