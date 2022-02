Ski Alpin

Olympia 2022 - Head to Head: Kombination der Herren - Marco Schwarz gegen Loic Meillard

Viktoria Rebensburg nimmt in Head to Head die Alpin-Asse Marco Schwarz und Loic Meillard unter die Lupe. In der Kombination gehören beide Fahrer zu den Medaillenfavoriten. Meillard hat in dieser Saison die besseren Slalom-Ergebnisse eingefahren, Schwarz glänzte in der Vergangenheit jedoch schon häufiger bei Großveranstaltungen.

00:01:42, vor einer Stunde