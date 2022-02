Ski Alpin

Olympia 2022 - Head to Head: Warum Michelle Gisin in der Kombination bessere Chancen hat als Mikaela Shiffrin

Die Schweizerin Michelle Gisin hat beste Aussichten ihren Olympia-Titel von 2018 auch in Peking zu bestätigen. In der Alpinen Kombination hat sie dennoch starke Konkurrenz. Top-Star Mikaela Shiffrin will ihr Olympia-Desaster abwenden. Das Head to Head von Eurosport-Expertin Viktoria Rebensburg!

00:01:40, vor 19 Minuten