Ski Alpin

Olympia 2022 in Peking: Johannes Strolz gewinnt Gold in der Kombination

Johannes Strolz aus Österreich sichert sich die Goldmedaille in der Kombination bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022. Der Sieger des Slaloms von Adelboden legte in der Abfahrt den Grundstein zu seinem Erfolg und spielte im Stangenwald seine Stärke aus. Hier gibt es den nahezu fehlerfreien Slalomdurchgang des Österreichers im Video.

00:01:09, vor 2 Stunden