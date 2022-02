Ski Alpin

Olympia 2022 in Peking: Johannes Strolz aus Österreich nach der Kombinationsabfahrt mit Goldchancen

Der Österreicher Johannes Strolz hat bei Olympia 2022 in Peking nach der Abfahrt große Medaillenchancen in der Kombination. Der Sieger des Slaloms von Adelboden liegt als Vierter von allen starken Slalomläufern am besten im Rennen und hat nur 0,75 Sekunden Rückstand auf den Norweger Aleksander Kilde. Der Vorsprung auf Alexis Pinturault oder Loic Meillard ist schon groß.

00:01:53, vor 11 Stunden