Ski Alpin

Olympia 2022 in Peking: Schweizer Justin Murisier nach Slalom mit Medaillenchancen in der Kombination

Der Schweizer Justin Murisier liegt bei Olympia 2022 in Peking nach der Abfahrt in der Kombination in Lauerstellung. Als Sechster hält der Schweizer den Rückstand auf die Mediallenränge in Grenzen, gilt zudem als guter Slalomläufer. Allerdings gilt die Konkurrenz um die Österreicher Johannes Strolz und Marco Schwarz als hart. Hier gibt s den Lauf im Video.

00:02:05, vor einer Stunde