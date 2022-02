Die lange Anreise zu den Olympischen Winterspielen in China kann ganz schön schlauchen. Das bekam auch Skirennfahrerin Kira Weidle zu spüren, die nach ihrer Ankunft am Samstag in Peking wohl nicht mehr hundertprozentig fit war.

Die Sportsoldatin vom Ski-Club Starnberg verwechselte den Bus und fuhr ins falsche Hotel - rund eine Stunde entfernt von der eigentlichen Unterkunft in den Bergen.

Weidle nahm es mit Humor und gab wenig später Entwarnung: "Geschafft!!!"

Am Freitag startet die 25-Jährige im Super-G in die Olympischen Spiele.

