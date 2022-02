Ski Alpin

Olympia 2022: Mikaela Shiffrin fährt im Super-G in die Top Ten - "Comeback" nach doppeltem Aus

Nach ihren Ausfällen im Riesenslalom und Slalom bei Olympia 2022 in Peking konnte Mikaela Shiffrin im Super-G neues Selbstvertrauen sammeln. Die US-Amerikanerin belegte auf der Piste "Rock" den zehnten Rang. Shiffrin hat bei den Spielen in Peking noch große Medaillenchancen in der Kombination, wo sie neben der Slowakin Petra Vlhova die Favoritin ist.

00:02:00, vor 6 Stunden