Der überraschend starke Schneefall und die schwierigen Sichtverhältnisse entwickelten sich zu einer großen Herausforderung für die Skirennläufer. Zahlreiche Fahrer stürzten und schieden aus . Auch Deutschlands Alexander Schmid fiel den Bedingungen bereits im ersten Durchgang zum Opfer.

Odermatt hatte gegenüber dem "SRF" erklärt: "Es ist oben sehr hart und man sieht nichts. Das Gesamtpaket macht es heute wirklich schwierig." Zwar führte der Schweizer nach dem ersten Durchgang, hinterfragte aber dennoch sein Material aus dem Führungslauf.

"Ich war hin und her gerissen, ob ich mein Setup für den zweiten Durchgang ändern soll", verriet der neue Olympiasieger, der in dieser Saison schon vier Riesenslalom-Rennen gewonnen hatte und als Top-Favorit in die Medaillenentscheidung gegangen war.

Doch dann kam der entscheidende Ratschlag von Zimmerkollege Murisier.

Murisier-Tipp Gold wert

Der 30-Jährige hatte im ersten Durchgang bei dichtem Nebel ein Tor verpasst und ebenfalls wie Schmid früh die Segel streichen müssen.

Dennoch hatte der Walliser den entscheidenden Tipp für seinen Zimmerkollegen. "Nachdem er nach seinem Ausfall im Ziel abgeschwungen hat, ist er zu mir gekommen und hat mir klipp und klar gesagt, dass ich die Ski und die Bindung wechseln soll", sagte Odermatt im Interview mit dem "SRF".

Der Gesamtweltcupführende vertraute seinem Landsmann und triumphierte in Yanqing trotz eines Fehlers im zweiten Lauf. "Deshalb gehört ein Teil von dieser Goldmedaille Justin", bedankte sich Odermatt bei Murisier.

Am Ende trennten ihn in einem Herzschlagfinale nur 0,19 Sekunden von Silbermedaillengewinner Zan Kranjec aus Slowenien. Der Ratschlag von Murisier war also wahrlich Gold wert.

