Olympia 2022 - Riesenslalom: Mikaela Shiffrin und Sara Hector im Head to Head

Mikaela Shiffrin ist die Ausnahmeerscheinung im Riesenslalom. Bei den Olympischen Spielen in Peking will die US-Amerikanerin ihre vierte Goldmedaille holen, aber die Schwedin Sara Hector könnte da noch was dagegen haben. Eurosport-Expertin Viktoria Rebensburg analysiert das Riesenslalom-Duell im Head to Head.

