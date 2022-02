Ski Alpin

Olympia 2022 - Riesenslalom: Tessa Worley fädelt zweiten Lauf ein und zerstört sich den Rennanzug

Im olympischen Riesenslalom von Peking setzt die Französin Tessa Worley im zweiten Lauf zur Aufholjagd an. Von Rang sieben will sie noch aufs Podest. Doch die Aufholjagd endet bereits vorzeitig: Die Mitfavoritin fädelt an einem Tor ein und stürzt. Ihr Rennanzug wird in Mitleidenschaft gezogen, Worley selbst bleibt glücklicherweise unverletzt.

00:01:18, vor einer Stunde