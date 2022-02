Ski Alpin

Olympia 2022 - Ski Alpin: Kira Weidle fordert Corinne Suter heraus - Rebensburg macht Hoffnung

Kira Weidle visiert nach ihrem zweiten Platz im Abfahrts-Weltcup in Zauchensee auch bei den Olympischen Spielen das Podest an. Eurosport-Expertin Viktoria Rebensburg erklärt, warum die Olympia-Abfahrt Weidle in die Karten spielt.

