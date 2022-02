Ski Alpin

Olympia 2022 - Viktoria Rebensburg lobt Sofia Goggia nach Silber in Abfahrt: "Eigentlich die Siegerin"

Eurosport-Expertin Viktoria Rebensburg lobt Sofia Goggia in der Olympia-Show "Hambüchen & Friends". Die Italienerin gewann in der Abfahrt trotz einer Knieverletzung die Silbermedaille. Für die Olympiasiegerin im Riesenslalom ist Goggia "eigentlich die Siegerin" bei Olympia 2022 in Peking. "Chapeau, dass die das körperlich und mental ausgehalten hat. Sie ist voll am Limit gefahren", so Rebensburg.

00:01:00, vor einer Stunde