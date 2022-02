Ski Alpin

Olympia 2022: Yannick Chabloz fliegt in der Steilwand-Kurve heftig ab - schlimmer Sturz in der Kombi-Abfahrt

Die Kombinations-Abfahrt bei den Olympischen Spielen in Peking ist von einem schweren Sturz des Schweizers Yannick Chabloz überschattet worden. Der 22-Jährige rutschte in der Steilwand-Kurve weg und wurde anschließend von den Fangzäunen in die Luft geschleudert. Dabei erlitt Chabloz einen Unterarmbruch. Der Sturz im Video.

00:00:52, vor einer Stunde