Ski Alpin

Olympia Peking 2022: Kira Weidle ohne Chance im Super-G bei den Winterspielen - Top 15 beim ersten Auftritt

Die deutsche Speedspezialistin Kira Weidle fährt im Super-G der Damen bei den Olympischen Spielen von Peking 2022 auf Rang 15. Damit nimmt die 25-Jährige noch wichtige Punkte für die Weltcup-Startliste mit. Der Fokus liegt in China aber ganz klar auf der zweiten Speeddisziplin, der Abfahrt, in der Weidle 2021 in Cortina Vizeweltmeisterin wurde.

00:01:41, vor 5 Stunden