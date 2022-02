Am Sonntag fällt die letzte Gold-Entscheidung im Ski Alpin bei Olympia 2022 in Peking. Das Parallel-Mixed-Team-Event steht an. Das eigentlich für Samstag angesetzte Schlussevent musste wegen starken Windes verlegt werden.

Um 2:00 Uhr MEZ am Sonntag starten nun die ersten Achtelfinal-Läufe.

16 Teams gehen an den Start. 2018 bei den Spielen in Pyeongchang holte Schweiz die Goldmedaille im Team-Event, Silber ging an Österreich und Norwegen freute sich über Bronze.

Für Deutschland treten Lena Dürr, Emma Aicher, Kira Weidle, Julian Rauchfuß, Alexander Schmid und Linus Straßer an. Das deutsche Alpin-Team wartet weiter auf eine Medaille bei den diesjährigen Spielen.

Die Medaillenentscheidung um Bronze wird voraussichtlich gegen 3:30 Uhr MEZ im kleinen Finale fallen, um Gold geht es dann ab 3:35 Uhr MEZ. Das komplette Event gibt es live im TV bei Eurosport 1, im Livestream bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player und im Liveticker bei Eurosport.de.

Hier gibt es alle Informationen zum Parallel Mixed Team in Peking:

Olympia 2022: Parallel Mixed Team in Peking live im TV

Das Parallel Mixed Team von Peking am Sonntag, 20. Februar, wird live im TV bei Eurosport 1 übertragen.

Olympia 2022: Parallel Mixed Team in Peking im Livestream

Bei Joyn PLUS+ könnt Ihr für nur 6,99 Euro pro Monat neben vielem anderen das gesamte Programm des Eurosport Players empfangen. Hier gibt es alle Rennen in voller Länge bis zum letzten Starter - auch dann, wenn das TV vielleicht gerade etwas anderes übertragen sollte.

Olympia 2022: Parallel Mixed Team in Peking im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es zum Parallel Mixed Team einen Liveticker. Hier erhaltet Ihr alle News zum Rennen auf dem Olympia-Berg Xiaohaituo.

