Die Sache ist kompliziert. Und die Leute, sagt Aleksander Aamodt Kilde, hätten ja keine Ahnung, wie das wirklich läuft zwischen Mikaela Shiffrin und ihm. Von wegen traute Zweisamkeit im Olympischen Dorf und so. Seine Freundin, erzählt der Abfahrer, sei eine ständige "Versuchung", aber in Wahrheit sei es ja so: "Du siehst sie, aber du kannst sie nicht berühren."

Kilde über Shiffrin: "Kann eine Menge von ihr lernen"

Die Pandemie macht auch vor dem Glamour-Paar des alpinen Ski-Zirkus' nicht Halt - und Gold ist aktuell nunmal wichtiger als Liebe. "Es ist wirklich schön, sie bei mir zu haben", sagt Kilde, der in Peking nach Olympiasiegen in der Königsdisziplin und im Super-G greift, "aber wir müssen sehr vorsichtig sein." Sie essen gemeinsam, ansonsten ist es wie im Weltcup, wo sie bisweilen Kontinente trennen: "Facetime, telefonieren", sagt Kilde.

Worum es da geht? Natürlich auch ums Skifahren. Meist gebe sie ihm Tipps, erzählt Kilde und lächelt: "Ich kann eine Menge von ihr lernen." Denn während Kilde, typisch Abfahrer, erst mit Ende 20 so richtig durchstartete und noch keine Medaille gewann, fuhr Shiffrin schon als Teenagerin in den Olymp.

73 Weltcup-Siege, drei Gesamttitel, zweimal Olympia-, sechsmal WM-Gold, 16 Medaillen insgesamt - die immer noch erst 26-Jährige ist der Topstar der Szene. Und alles andere als eine kühle, unnahbare Siegerin. Shiffrin erzählt offen von ihren Zweifeln und lässt wie beim tragischen Unfalltod ihres Vaters tiefe Blicke in ihre Seele zu. Man muss kein Paar-Therapeut sein, um zu ahnen: Kumpeltyp Kilde wirkt eher ausgleichend.

Schattenseiten bei beiden Athleten

Doch auch der 29-Jährige kennt die Schattenseiten. Er hatte gerade den Gesamtweltcup gewonnen, als er sich vor einem Jahr das Kreuzband riss. Doch er kam noch stärker zurück. "Der ist eine Maschine, macht's zum Teil mit purer Gewalt", staunt Romed Baumann. Betreuer Daniel Tangen sagt: "Er ist ein Wunder der Natur, der perfekte Athlet." Kilde könne auch bei Neuseelands legendären "All Blacks" im Rugby mithalten.

Nach sechs Saisonsiegen strotzt Kilde vor Selbstvertrauen. "So wie der Winter gelaufen ist, müsste ich schon schwer patzen, damit es schief läuft", sagt er. Shiffrin ist da deutlich labiler - trotz all ihrer Rekorde und Erfolge.

Nach ihrem 47. Slalom-Triumph im Januar in Schladming hörte sie nicht mehr auf zu weinen. Nicht, weil sie die Bestmarke von Ingemar Stenmark geknackt hatte, sondern weil mal wieder alles zusammen kam: die Erinnerung an Papa Jeff, die Corona-Erkrankung kurz zuvor, die Isolation, die Nerven - ach!

Bei Olympia aber, wo andere zittrig werden, findet Shiffrin zur Ruhe. "Der Stress fällt ab", sagt sie, "endlich." Dreimal Gold wäre keine Überraschung. "Wir haben beide große Lust, Rennen zu gewinnen. Darin ähneln wir uns sehr", sagt Kilde, "das ist eine traumhafte Situation." Nur die Liebe muss warten.

