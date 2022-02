Wenn es um Olympia geht, spielt neben Können auch das Quäntchen Glück eine große Rolle. Zumindest wenn es nach dem amerikanischen Skirennläufer River Radamus geht.

Mit seiner "Zebra-Frisur" sorgt der 23-Jährige gerade in Peking für Aufsehen. "Ich ändere gerne meine Frisur, um mich daran zu erinnern, dass ich mich selbst nicht zu ernst nehme", erklärte er "Olympics.com"

Ad

Die neueste Entscheidung fällten aber seine Instagram-Follower, wie Radamus erzählte.

Olympia Peking Premiere in Peking: Das sind die neuen Olympia-Wettbewerbe 01/02/2022 AM 12:55

"Ich habe einen Aufruf an sie gerichtet und das Zebramuster war der klare Favorit. Ich wollte es machen, damit diejenigen, die mich unterstützen, meine Olympia-Erfahrung miterleben können", so der dreimalige Junioren-Olympiasieger. Dabei ist Radamus kein Unbekannter, wenn es um auffällige Frisuren geht.

River Radamus auch schon mit Leoparden-Frisur

Im ersten Weltcup-Rennen in Sölden trug der junge Amerikaner einen Look im Schneeleoparden-Style - ein Jahr zuvor gab es einen Vokuhila. "Ich mag diese kleine Tradition, es zu verändern und einen neuen Look für die Saison zu bekommen", so Radamus zu Beginn der Saison auf dem Instagram-Profil des US-Skiverbandes.

Mit seinem diesjährigen Look wollte er an die US-Ski-Legende Chad Fleischer erinnern, welcher ebenfalls für seine "Leoparden-Haare" bekannt war.

Radamus hofft, dass seine neue Frisur ihm Glück bringen wird. In der Vergangenheit scheint sein Vorgehen zumindest belohnt worden zu sein. Bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2016 in Norwegen holte sich der 23-Jährige drei Mal Gold. Bei den Winterspielen in Peking nimmt Radamus an fünf Entscheidungen Teil. Und eins ist für ihn klar - er will nicht ohne Medaille nach Hause fliegen.

Das könnte Dich auch interessieren: Das Duell der Carmens: Witt und Thomas im Kampf um Olympia-Gold

Peking 2022: Olympia-News direkt aufs Handy? Hol Dir die Eurosport-App!

Olympia-Highlights der Nacht: Erste Abfahrts-Action in Peking

Olympische Spiele Athleten Deutschland fordern "Rote Linien" bei Olympia-Vergabe 26/01/2022 AM 12:58