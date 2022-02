Ski Alpin

Olympia 2022: Beat Feuz der König der Abfahrer - Johan Clarey kratzt an der Sensation - Highlights

Nach einer Verschiebung findet am Montag endlich die Abfahrt bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking statt. Wegen zu starkem Wind an den Tagen zuvor musste auch das Training abgebrochen werden. Beim Wettkampft verlangte die Strecke von den Abfahrern alles ab. Die Highlights gibt es im Video.

00:08:18, Gestern Am 17:14