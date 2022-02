"Es ist natürlich nicht einfach, am Tag X die Leistung bei Olympia abzurufen", sagte Cuche im Gespräch mit Eurosport über die Besonderheiten bei Olympischen Spielen. Dennoch gelang es den Schweizern, zum Saisonhöhepunkt Bestleistungen zu zeigen. "Ein großer Erfolg für die Schweizer", resümierte er.

In den Augen des zweimaligen Gesamtweltcupsiegers waren die Schweizer aber in der laufenden Saison "nicht so stark wie im vergangenen Jahr". Für Cuche allerdings kein Nachteil: "Möglicherweise hat es auch geholfen, nicht zu den Topfavoriten auf der Liste zu gehören."

Ein Schweizer ging allerdings zweifelsohne als Favorit in die Medaillenentscheidungen: Marco Odermatt hatte im Riesenslalomweltcup im laufenden Winter vier von fünf Rennen gewonnen, reiste als Führender der Disziplin und Topfavorit nach Peking.

Gerade aufgrund der hohen Erwartungshaltung hob Cuche den Triumph des 24-Jährigen besonders hervor. "Dass er die Goldmedaille holt mit so einem enormen Druck, das ist der Wahnsinn", lobte der Silbermedaillengewinner von Nagano 1998.

Dominanz zeichnete sich ab

Neben Odermatt gewannen im Nationalen Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo auch Beat Feuz, Corinne Suter, Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin Gold für die Schweiz. Von den zehn Einzelentscheidungen entschieden die Eidgenossen die Hälfte für sich. Zudem sammelten sie eine Silber- und drei Bronzemedaillen in Peking.

Die Dominanz seiner Landsleute hatte sich für Cuche durchaus abgezeichnet. "Es ist ein Spiegel der vergangenen Jahre", so der ehemalige Abfahrtsspezialist. "Die Rückkehr an Nummer eins für die Schweiz hängt nicht an ein, zwei oder drei Athleten, die an der Spitze fahren. Es sind fast zehn Athleten, die Punkte holen", betonte er im Gespräch mit Eurosport.

Besonders die Nervenstärke der beiden Olympiasieger in der Abfahrt, Suter und Feuz, hob Cuche hervor. "Corinne Suter war eine große Überraschung, weil sie nicht so zurechtgekommen ist während des Trainings", erklärte Cuche. Allerdings stellte sie seit ihrer Medaillen bei den Alpinen Skiweltmeisterschaften im schwedischen Are vor drei Jahren immer wieder unter Beweis.

In Cortina d’Ampezzo im vergangenen Jahr wurde sie Weltmeisterin und hinterlegte eindrucksvoll, "dass sie bei den großen Anlässen bereit ist." in Peking vergoldete die 27-Jährige ihre Karriere nun mit dem Olympiasieg. Und auch Landsmann Feuz krönte sich im Alter von 35 Jahren in der Abfahrt erstmals zum Olympiasieger.

Cuche hebt Feuz hervor

Auch der Schangnauer reiste mit hohen Erwartungen nach China, wurde diesen aber wie Teamkollege Odermatt gerecht. "Beat Feuz hat mehrfach gezeigt, dass er die Nerven hat für solche großen Events", lobte Cuche. Denn nach vier Abfahrtsweltcupsiegen in den vergangenen vier Jahren lastete auch auf den Schultern von Feuz.

"Umso schöner, wenn die großen Namen das erreichen", sagte Feuz im Gespräch mit Eurosport. Cuche selbst konnte nie einen Olympiasieg einfahren. Bei den Olympischen Spielen in Nagano 1998 gewann er Silber im Super-G.

2012 beendete die Schweizer Ski-Legende ihre Karriere nach 21 Einzel-Weltcupsiegen. Neben dem Abfahrtsweltcup, den der 47-Jährige vier Mal entschied, triumphierte er im Super-G und Riesenslalomweltcup und krönte sich 2009 in Val-d’Isère zum Weltmeister im Super-G.

Weitere Medaillenchance im Team-Event

Bei den neun Olympia-Medaillen in Peking muss es für die Schweizer allerdings nicht bleiben. Am Donnerstag findet mit dem Team Event der letzte Wettbewerb im Ski Alpin statt. Im Achtelfinale treffen die Eidgenossen auf Gastgeber China.

Deutschland trifft derweil im Achtelfinale auf Schweden. Für die deutschen Alpinen ist es nach zehn Einzelentscheidungen ohne Medaille in Peking die letzte Chance auf Edelmetall. Bei der WM im vergangenen Jahr holte das DSV-Team die Bronzemedaille.

Los geht es um 02:35 Uhr MEZ live im TV bei Eurosport 1, im Livestream bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player.

