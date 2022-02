Am Mittwoch fällt die Gold-Entscheidung im Slalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking. Um 3:15 Uhr MEZ startet der erste Durchgang im Yanqing National Alpine Skiing Centre.

88 Athleten starten in den Slalom der Männer. Der Schweizer Ramon Zenhäusern eröffnet die Medaillenentscheidung. Der zweite Durchgang beginnt dann um 6:45 Uhr MEZ.

Linus Straßer geht als Fünfter auf die Piste. Neben dem 29 Jahre alten Münchner starten auch die DSV-Athleten Julian Rauchfuss und Alexander Schmid. Topfavorit auf Gold ist der Norweger Lucas Braathen, der als Weltcupführender im Slalom in die Olympia-Entscheidung geht.

Wer folgt auf André Myhrer? Der Schwede kürte sich im Slalom vor vier Jahren in Pyeongchang zum Olympiasieger. Los geht es am Mittwoch um 3:15 Uhr MEZ live im TV bei Eurosport 1, im Livestream bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player und im Liveticker bei Eurosport.de.

Hier gibt es alle Informationen zum Slalom der Männer in Peking:

Olympia 2022: Slalom der Herren in Peking live im TV

Der Olympia-Slalom der Herren von Peking am Mittwoch, 16. Februar, wird live im TV bei Eurosport 1 übertragen.

Olympia 2022: Slalom der Männer in Peking im Livestream

Bei Joyn PLUS+ könnt Ihr für nur 6,99 Euro pro Monat neben vielem anderen das gesamte Programm des Eurosport Players empfangen. Hier gibt es alle Rennen in voller Länge bis zum letzten Starter - auch dann, wenn das TV vielleicht gerade etwas anderes übertragen sollte.

Olympia 2022: Slalom der Herren in Peking im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es zum Slalom der Herren einen Liveticker . Hier erhaltet Ihr alle News zum Rennen auf dem Olympia-Berg Xiaohaituo.

Herren-Slalom bei Olympia 2022: Größte Wundertüte in Peking

Das wird richtig spannend: Eurosport-Experte Fritz Dopfer glaubt, dass zehn bis fünfzehn Athleten den Herren-Slalom bei den Olympischen Spielen gewinnen können. Der deutsche Linus Strasser gehört auch zum erweiterten Favoritenkreis.

Slalom bei Olympia 2022 - Head to Head: Lucas Braathen gegen Linus Straßer

Eurosport-Experte Fritz Dopfer, 2015 Vize-Weltmeister im Slalom, vergleicht vor der Olympia-Entscheidung im Slalom Linus Straßer mit Lucas Braathen. Sowohl der Deutsche als auch der Norweger gehören zu den aussichtsreichsten Titelkandidaten bei den Winterspielen von Peking.

