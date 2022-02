Nach ihrem Silber-Coup in Yanqing gab Sofia Goggia zu, dass sie direkt nach dem schlimmen Sturz am 23. Januar in Cortina d'Ampezzo unsicher war, ob es wirklich klappen kann. "Ich bin gestürzt und habe zu meinem Trainer gesagt: 'Das schaffe ich nicht.' Wie soll ich die Abfahrt bestreiten? Ich hatte große Schmerzen im Knie", erklärte Goggia bei Eurosport.

Dennoch war die Hoffnung auf eine Olympia-Teilnahme immer da. "Ich habe wirklich daran geglaubt, selbst an den dunkelsten Tagen", zitierte sie der italienische Verband nach dem Rennen.

Vor allem ihr Trainer habe sie aufgebaut und ihr Mut zugesprochen. Dennoch waren die ersten Tage schwierig: "Für mich war es nicht einfach, aus dem Bett aufzustehen und zu sagen: Das klappt schon ohne Schmerzen." Doch als sie schließlich auf den Skiern stand, habe sie einfach ihr Knie getestet.

Und dieser Test lief zuhause beim Training so gut, dass sie das Risiko wagte und zu den Spielen nach Peking flog. Nach dem die 29-Jährige den olympischen Super-G, in dem sie unter normalen Umständen ebenfalls zu den Top-Favoritinnen gezählt hätte, ausließ, tastete sie sich im Abfahrtstraining wieder an den Wettkampfmodus heran.

Goggia: "Habe nicht aufgegeben"

"Wie das Leben mir einen Streich gespielt hat, war zum Verzweifeln. Aber ich habe nicht aufgegeben und bin mental stark geblieben. Ich bin sehr stolz auf diese Leistung", freute sich die Italienerin über ihr fantastisches Comeback.

Zugleich dankte sie allen, die sie auf ihrem Weg nach Peking begleitet hatten.

Silber mit enormen Wert für Goggia

"Ich widme diese Medaille mir selbst, weil ich im Starthaus stand, und all den Menschen, die an mich geglaubt und mich auf diesem Weg, der sich nach Cortina in Luft aufzulösen schien, an die Hand genommen haben", sagte Goggia, die damit vier Jahre nach ihrem Abfahrts-Gold in PyeongChang ihre zweite olympische Medaille holte.

Diese Silbermedaille habe einen unglaublichen Wert, erklärte Goggia weiter. Auch weil sie in den vergangenen drei Wochen körperlich und auf den Skiern "unglaubliche Fortschritte" gemacht habe. "Ich brauchte den Mut, mich nach Cortina auf eine neue Piste zu stürzen, ohne jemals wieder schnell gefahren zu sein, und ich glaube nicht, dass das jemand mit solcher Leichtigkeit schaffen kann", erklärte sie.

Mit dieser Silbermedaille sendete sie zudem auch ein Zeichen für die letzten Rennen in der Weltcup-Saison, die nach Olympia noch anstehen. Im Abfahrtsweltcup liegt sie momentan auf Rang eins und hat die Chance die kleine Disziplin-Kugel zum dritten Mal zu gewinnen. Auch im Super-G ist sie als Dritte noch im Rennen.

