Ski Alpin

Olympia 2022: Sofia Goggia überzeugt im letzten Training in der Abfahrt - Pünktlich fit nach Verletzung

Sofia Goggia musste kurz vor den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking eine Verletzung wegstecken. Nun scheint die Italienerin rechtzeitig zu ihrer Paradedisziplin in der Abfahrt wieder fit zu sein. Im abschließenden Training am Montag rast sie auf Platz 4. Nur 0,61 Sekunden fehlen ihr auf die Spitze.

00:01:55, vor 3 Stunden