Ab Donnerstag stehen für die alpinen Skifahrer die Trainingsfahrten auf der olympischen Abfahrtspiste in Yanqing an. Entworfen wurde die Strecke einmal mehr vom ehemaligen Schweizer Skifahrer Bernhard Russi, der bereits seit 1988 für die Gestaltung der olympischen Abfahrtsstrecken verantwortlich ist.

Innerhalb der vergangenen sieben Jahre arbeitete Russi akribisch an der Erstellung einer Weltklasse-Abfahrtstrecke in Peking. Durch die Verschiebung von Felsbrocken und Erde scheint ihm dies nun einmal mehr gelungen zu sein. "Es wird steiler, als alle gedacht haben. Es wird eine gute Abfahrt, eine herausfordernde Abfahrt.“ so der 73-Jährige gegenüber "Reuters".

Seit der Vergabe der Olympischen Winterspiele nach Peking klagten zahlreiche Skeptiker über die Bedingungen vor Ort. Nicht nur der Kunstschnee sorgte vermehrt für harsche Kritik, vielmehr waren es auch die Bedenken hinsichtlich der Qualität der Piste. „Alle dachten, Peking ist flach und es gibt keine Berge. Das stimmt nicht, es hat alles: steile Passagen, lange, aber auch schnelle Kurven, und es gibt einige Tempo-Abschnitte.“

Neuland für alpine Skiasse

Überrascht zeigen dürften sich neben den zahlreichen Kritikern auch die Athleten, die aufgrund der Corona-Pandemie bislang noch keine Berührungspunkte mit der Piste hatten. Auch aufgrund dessen kann von der wohl fairsten olympischen Abfahrt aller Zeiten gesprochen werden.

Im Fokus der Streckengestaltung standen für den Abfahrts-Olympiasieger von 1972 einmal mehr der Mut, die Technik sowie eine Vielzahl von weiten Sprüngen. Vergleichbar sei die Strecke laut dem Schweizer mit der „Birds of Prey“ im kanadischen Beaver Creek, eine der anspruchsvollsten Abfahrtspisten im alpinen Weltcup.

