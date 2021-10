Darüber hinaus hat sich die zweimalige Olympiasiegerin auch im Weltcup große Ziele gesetzt: "Ein anderer Traum ist, wieder um den Gesamtsieg im Weltcup mitzufahren", sagte Shiffrin, im vergangenen Winter Vierte der Gesamtwertung: "Ich werde alles dafür geben, um in jeder Disziplin um die Podiumsplätze mitzufahren".

Dabei fiebere sie vor allem ihrem Heimrennen in Killington entgegen, das im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war.

"Es ist eine unbeschreibliche Atmosphäre, zuhause zu fahren. Das habe ich letztes Jahr sehr vermisst", sagte Shiffrin.

Der alpine Weltcup-Auftakt auf dem Rettenbachferner in Tirol findet am 23. Oktober mit einem Riesenslalom statt. Die Winterspiele in Peking beginnen am 4. Februar.

