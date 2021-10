Johan Eliasch erklärte: "Es sollte nicht sein, dass unsere stärksten Athleten in einer Saison das verdienen, was die besten Tennis-Spieler in einer Woche erhalten."

Nach Berechnungen der "Kleinen Zeitung" erhielt die Top-Verdienerin der vergangenen Saison, Lara Gut-Behrami, 439.016 Euro Preisgeld . Die Gesamtweltcupsiegerin Petra Vlhovà aus der Slowakei kassierte zirka 402.281 Euro. Bei den Herren war dem Bericht zufolge Gesamtweltcupsieger Alexis Pinturault mit 343.059 Euro Preisgeld Spitzenverdiener.

Zum Vergleich: Der Sieger des aktuell laufenden ATP-500-Turniers in Wien erhält bereits 125.520 Euro. Bei den Grand-Slam-Turnieren fährt der Sieger und die Siegerin mit Millionenbeträgen nach Hause. Emma Raducanu kassierte für ihren Triumph bei den US Open rund 2,1 Millionen Euro.

Diese große Diskrepanz zwischen Ski Alpin und Tennis möchte Eliasch in Zukunft verringern. Gelingen soll dies mit einer besseren Vermarktung: "Wir müssen kreativer sein, wenn es um die Medialisierung unseres Sports geht. Wir müssen mehr investieren und müssen attraktiver sein."

Eliasch: Olympia in China "eine riesengroße Chance"

Ein entscheidender Ansatz ist für Eliasch die Öffnung des Skisports für neue Märkte. Daher kommen die Olympischen Winterspiele im Februar in Peking für ihn gerade recht. "Das ist eine riesengroße Chance, die wir nur einmal erhalten", schwärmte Eliasch am Freitag vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden.

Zusammen mit der chinesischen Regierung hofft man rund 300 Millionen Chinesen für den Wintersport begeistern zu können. "Das ist eine fantastische Möglichkeit, unseren Sport zu vermarkten", meinte der schwedisch-britische Geschäftsmann, der am 4. Juni zum Oberhaupt des Internationalen Skiverbands gewählt wurde.

Eliasch träumt davon, dass in Zukunft womöglich mehr Chinesen und Chinesinnen auf Skiern stehen, als es heutzutage weltweit der Fall ist. Der 59-Jährige sieht darin ein riesen Potenzial, nicht nur für China selbst, sondern für den globalen Skisport: "In Europa und den USA bringt das mehr Touristen, mehr Einnahmen und somit mehr Preisgeld und eine größere Popularität."

Bernie Ecclestone berät neue FIS-Zukunfts-Arbeitsgruppe

Eine weitere Idee ist die Zentralisierung der Rechtevermarktung. Um all diese Vorhaben umzusetzen, hat die FIS eine Zukunfts-Arbeitsgruppe gegründet, die vom ehemaligen ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel geleitet wird. Der Österreicher und seine Kollegen erhalten dabei sehr prominente und erfahrene Unterstützung: Eliasch bestätigte, dass der ehemalige Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone als Berater fungieren wird.

"Bernie hat in der Formel 1 unglaublich viel gut gemacht. Durch seinen Input ist sie heute ein globaler Supersport", erklärte Eliasch die Verpflichtung des 91-jährigen Briten.

Bei seinen ganzen Überlegungen hat Eliasch dabei ein klares Ziel vor Augen: "Nichts würde mich glücklicher machen, als wenn unsere Athleten so viel Geld machen wie die Tennis-Spieler. Das muss das Ziel sein."

