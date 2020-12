Julian Rauchfuß (+4,27) verpasste als 52. die Teilnahme am Finale der besten 30 deutlich.

Super-G der Frauen in St. Moritz abgesagt

Der zweite Durchgang ist für 13:30 Uhr (live bei Eurosport) geplant. Am Sonntag findet ein weiterer Riesenslalom im italienischen Santa Catarina statt

Der erste von zwei geplanten Weltcup-Super-G der Frauen in St. Moritz musste am Samstag dagegen abgesagt werden. Starke Schneefälle und heftige Winde machten eine Austragung unmöglich. Ob der zweite Super-G am Sonntag (11:30 live bei Eurosport) stattfinden kann, steht noch nicht fest.