Ski Alpin

Nachtslalom Schladming: Mikaela Shiffrin feiert Rekordsieg auf der Planai - ihr Sieglauf im Video

Mikaela Shiffrin sichert sich den Sieg beim Slalom auf der Planai in Schladming. Es war ein ganz besonderer Erfolg in der Karriere der US-Amerikanerin. Mit ihrem 47. Erfolg in dieser Disziplin überbot sie die Marke des legendären Ingemar Stenmark, der es auf 46 Triumphe im Slalom brachte. Hier gibt es den zweiten Durchgang Shiffrins im Video.

00:01:20, vor einer Stunde