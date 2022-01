Unter Flutlicht bestreiten die Frauen einen Weltcupslalom auf der berüchtigten Planai in Schladming. Das Rennen startet am Dienstag, 11. Januar, um 18:00 Uhr bzw. 20:45 Uhr.

Es ist für die Frauen eine Premiere. Zum ersten Mal überhaupt gehen sie im Weltcup auf der Planai an den Start. Ursprünglich sollte der Weltcup in Flachau stattfinden, was die Coronainzidenzen jedoch nicht möglich machten.

Einige der Damen wie Mikaela Shiffrin, Wendy Holdener und Lena Dürr waren schon bei der WM 2013 in Schladming am Start. Damals wurde von den Frauenrennen allerdings lediglich der Riesenslalom auf der Planai ausgetragen.

Hier gibt es alle Informationen zum letzten Damenslalom vor den Olympischen Winterspielen in Peking.

Ski-Weltcup in Schladming live im TV

Eurosport zeigt für Euch das Frauenrennen in Schladming live im TV bei Eurosport 1. Der erste Durchgang beginnt um 18:00 Uhr, der zweite Lauf startet um 20:45 Uhr.

Ski-Weltcup in Schladming im Livestream

Das komplette Rennen in voller Länge gibt es im Livestream, im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ zu sehen.

Ski-Weltcup in Schladming im Liveticker

Eurosport.de bietet auch wie gewohnt einen Liveticker zum Rennen an. Hier gibt es alle News, Informationen und viele Highlightvideos zum Ski-Weltcup 2021/22.

