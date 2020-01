Nachtslalom in Schladming live im TV, im Livestream und Liveticker

Auch wenn es noch nicht so lange ein fester Bestandteil des alpinen Ski-Weltcups ist, wie die Rennen in Kitzbühel oder Wengen, ist das Night Race in Schladming inzwischen einer der großen Klassiker. Bis zu 50.000 Zuschauer werden auch am Dienstag wieder erwartet, wenn sich die Fahrer die Planai hinunterstürzen.

Das Feld ist so eng zusammengerückt, wie schon lange nicht mehr. Zuletzt haben aber besonders der Schweizer Daniel Yule und Clement Noel aus Frankreich überzeugen können und gehen in Schladming neben Henrik Kristoffersen aus Norwegen als Top-Favoriten an den Start. Aussichtsreichster deutscher Teilnehmer ist trotz seines Ausfalls in Kitzbühel Linus Straßer.

Weltcup in Schladming heute live im TV

Das Night Race auf der Planai wird live im TV bei Eurosport 1 übertragen. Los geht es am 28. Januar um 17:45 Uhr.

Schladming: Das Night Race heute im Livestream

Eurosport ist auch im Eurosport Player live mit von der Partie. Hier gibt es alle Rennen bis zum letzten Starter im Livestream. Ihr verpasst also nichts, auch wenn das TV schon abgeschaltet haben sollte.

Night Race: Der Slalom auf der Planai heute im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es alle News zum Ski-Weltcup. Hier bieten wir auch einen Liveticker zum Night Race an.

