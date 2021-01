Skirennläufer Linus Straßer hat sich einen ungünstigen Zeitpunkt für eine kleine Formkrise ausgesucht. Knapp zwei Wochen vor Beginn der WM in Cortina d'Ampezzo kam der Münchner im zweiten Slalom nacheinander nicht ins Ziel. Neun Tage nach seinem Ausfall im ersten Lauf beim Weltcup in Flachau scheiterte der 27-Jährige beim legendären "Nightrace" auf der Planai in Schladming im Finale.