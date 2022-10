Dort wurde zunächst eine Magnetresonanz durchgeführt, ehe die Slowenin in die Spezialklinik Hochrum verlegt wurde, in der sie am Knie operiert werden soll.

Die junge Skifahrerin hatte in der letzten Saison das erste Mal aufhorchen lassen. Beim Parallelrennen in Zürs fuhr Slokar zu ihrem ersten Weltcup-Sieg.

Am Ende der Saison landete sie im Slalom-Weltcup auf einem beachtlichen achten Platz.

