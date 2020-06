Ski-Star Mauro Caviezel hat sich im Training einen Achillessehnenriss im linken Fuß zugezogen. Das bestätigte Swiss Ski. Der Super-G-Weltcupsieger aus der Schweiz muss sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen, zeigte sich aber schon wieder optimistisch: "Auch diese Verletzung heilt wieder, und ich setze alles daran, so schnell wie möglich wieder in Form auf die Ski zurückzukehren."

Die Verletzung zog sich der 31-jährige Schweizer nach Auskunft seines Konditionstrainers Tom Jäger am Mittwoch im Rahmen eines Unihockeyspiels zu.

"Mauro hat sich ohne gegnerische Einwirkung verletzt", erklärte Jäger gegenüber dem "Blick": "Es war ein klassischer Fehltritt, der zu dieser Verletzung geführt hat." Caviezel fällt wohl rund sechs Monate aus.

In der Vergangenheit benötigten Stars wie Aksel Lund Svindal und Beat Feuz mit derselben Verletzung mindestens vier Monate, um ein erfolgreiches Comeback zu feiern.

Caviezel hatte sich in der abgelaufenen Ski-Saison nach mehreren verletzungsfreien Jahren in den Speed-Disziplinen weiter an die Weltspitze herangekämpft. Am Ende holte sich Caviezel trotz einer Verletzung im Dezember die Disziplinkugel im Super-G.

