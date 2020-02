Ski-Weltcup: Zeitpunkt von Shiffrins Rückkehr offen

Entsprechende Medienberichte bestätigte ein Trainer der US-Amerikaner am Freitagabend.

"Wie Sie sehen, steht Mikaela Shiffrin morgen nicht auf der Startliste", sagte der Coach: "Bis heute haben wir keine Informationen über ihre Rückkehr nach Europa oder in den Weltcup."

Shiffrin hatte nach dem überraschenden Tod ihres Vaters bereits am vergangenen Wochenende in Garmisch-Partenkirchen gefehlt. Angeblich ist sogar offen, ob die 24-Jährige bis zum Saison-Finale in Cortina d'Ampezzo Mitte März überhaupt noch einmal startet.

In der Gesamtwertung hat sie aktuell einen Vorsprung von 145 Punkten auf die Italienerin Federica Brignone. In Kranjska Gora/Slowenien stehen ein Riesenslalom (Samstag) und ein Slalom (Sonntag) auf dem Programm, danach werden inklusive des Weltcup-Finales noch 14 Rennen ausgetragen.