In Cortina d'Ampezzo sind keine Zuschauer zugelassen. Alle Teilnehmer (Sportler, Betreuer, Organisatoren, Medien) werden streng getrennt. Tests vor der Anreise sowie regelmäßig vor Ort sind verbindlich.

Was ist neu?

Der deutsche Skiverband wird sein Aufgebot erst am Sonntag bekannt geben. Bei den Frauen sind allerdings nur Slalom-Spezialistin Lena Dürr (Germering) und Abfahrerin Kira Weidle (Starnberg) dabei, eine dritte Läuferin muss für den Team Event nominiert werden. Die Männer reisen mit einem weitaus größeren Team an.

Slalom-Spezialist Sebastian Holzmann (Oberstdorf) ist wohl mit "halber" Norm dabei. Bei der WM 2019 in Are hatte der DSV 16 Athleten (sieben Frauen und neun Männer) am Start.