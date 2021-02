Ski Alpin

Ski-WM Abfahrt: Muzaton verhindert Sturz mit unfassbarer Flugeinlage - 180-Grad-Drehung bei 100 km/h

Was für eine Rettungsaktion von Maxence Muzaton! Der Franzose fliegt in der WM-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo bei 120 km/h ab, rettet sich jedoch mit einer unfassbaren Flugeinlage.

00:01:20, 6559 angesehen, vor 2 Stunden