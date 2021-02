Mitten in der Nacht: Feueralarm im deutschen Hotel

Viel Lob hatte Rebensburg für die Schweizerin Lara Gut-Behrami übrig, die nach Gold im Super-G und Bronze in der Abfahrt im Riesenslalom überraschend die hochfavorisierte Mikaela Shiffrin (USA) schlug und sich zur Doppel-Weltmeisterin kürte .

"Ich habe Gut-Behrami schon auf meiner Liste gehabt, weil sie bei den letzten Rennen sehr stark gefahren ist. Und auch die Art und Weise, wie sie im Super-G Gold gewonnen hat, war schon sehr beeindruckend und hat auch gezeigt, dass sie in sich ruht. In dieser Form ist ihr alles zuzutrauen", erklärte Eurosport-Expertin Rebensburg.

Trotz der fehlenden Fans an der Strecke aufgrund Corona-Pandemie ist der WM-Austragungsort in Italien für Rebensburg der richtige Gastgeber: "Cortina ist ein würdiger WM-Standort. Da merkt man einfach, dass da die Begeisterung da und der Skisport beheimatet."

Die 19-malige Weltcupsiegerin, die 2020 ihre Karriere beendet hatte, begleitet als TV-Expertin bei Eurosport an der Seite von Gerhard Leinauer die Rennen der alpinen Skifahrer. Mit dem Riesenslalom der Herren am Freitag (ab 10:00 Uhr im Eurosport Liveticker) sowie den beiden Slalom-Entscheidungen am Wochenende stehen noch drei WM-Rennen auf dem Programm.