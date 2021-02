Ski Alpin

Ski-WM in Cortina: Spektakuläre Flug-Show - Frecce Tricolori zeigen ihre Künste vor Abfahrt

Bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo haben vor dem Showdown in der Abfahrt die Kunstflieger der Frecce Tricolori ihre Künste in einer tollen Show gezeigt.

00:01:11, 165 angesehen, vor 10 Stunden