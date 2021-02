Einen ersten Rausch der Gefühle hatte die deutsche Mannschaft da bereits hinter sich. Am Samstag um halb zwölf war Weidle (24) in eher unspektakulär aussehender Art und Weise über die von ihr so geliebte "Olimpia delle Tofane" gerast. Im Zielraum schwang sie als Zweite hinter Corinne Suter aus der Schweiz ab (+0,20 Sekunden), sogleich streckte sie den rechten Zeigefinger in die Luft - als wolle sie andeuten: Seht her, ich hab's euch doch gesagt.

Weidle, geboren in Stuttgart, jetzt für den Ski-Club Starnberg bei München aktiv, reihte sich ein in die Galerie der großen deutschen Skirennläuferinnen. Die zuvor letzte WM-Medaille in der alpinen Königsdisziplin hatte 2013 in Schladming Maria Höfl-Riesch als Dritte eingefahren, das letzte Silber gewann 1996 in der Sierra Nevada Katja Seizinger. Das letzte Gold in der Abfahrt gab es 1976 in Innsbruck durch Rosi Mittermaier - die Olympiasieger waren damals automatisch Weltmeister. Und die Neue steht erst am Anfang: 24 Jahre ist jung für eine Abfahrerin.