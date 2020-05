Anna Veith will wieder siegen

Der österreichische Skirennsport könnte rund acht Monate nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher den zweiten Superstar verlieren. Laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" steht Anna Veith kurz vor ihrem Karriereende. Der Auslöser für ihren überraschenden Rücktritt seien private Gründe. Eine offizielle Bestätigung der 30-Jährigen Olympiasiegerin liegt allerdings noch nicht vor.

Dem Bericht zufolge werde Anna Veith noch in diesem Monat ihren Rücktritt bekannt geben. Der Wunsch nach Familie sei bei der 30-Jährige in den Vordergrund gerückt, so heißt es. Die Salzburgerin heiratete 2016 den früheren Snowboarder Manuel Veith.

Veith, geborene Fenninger, ist eine der erfolgreichsten Skifahrerinnen der vergangenen Jahre. Die Salzburgerin wurde unter anderem 2014 Olympiasiegerin im Super-G, ist dreifache Weltmeisterin, 15-malige Weltcupsiegerin und entschied zwei Mal den Gesamtweltcup für sich.

Veith erlitt viele Verletzungen

Doch in ihrer Karriere musste Veith einige Rückschläge einstecken. Im Jahr 2015 zog sie sich kurz vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden eine schwere Knieverletzung zu und fiel die gesamte Saison aus. Ihre Comeback-Saison musste die 30-Jährige aufgrund einer weiteren Operation abbrechen.

Anschließend kämpfte sie sich wieder in die Weltspitze zurück und gewann 2018 bei den Olympischen Spielen im Super-G die Silbermedaille. Damals musste sich die Salzburgerin nur um eine Hundertstelsekunde Ester Ledecka, der Überraschungssiegerin aus Tschechien, geschlagen geben.

Anfang 2019 erlitt Veith erneut einen Kreuzbandriss. Die SuperG-Spezialistin entschied sich für ein weiteres Comeback, eine absolute Topplatzierung gelang ihr seitdem jedoch nicht mehr.

