Ski Alpin

Slalom in Levi: Lena Dürr verschenkt Halbzeitführung im Finale und schrammt am Podest vorbei

Insgesamt stark gefahren und am Ende doch enttäuscht: Lena Dürr geht beim Slalom in Levi als Führende in den 2. Durchgang und hat die große Chance auf ihren ersten Weltcupsieg in dieser Disziplin. Doch im Gegensatz zu ihrem ersten Lauf ist sie im Steilhang zu vorsichtig und verliert über eine Sekunde auf die Führende Mikaela Shiffrin. Im Ziel reicht es sogar nur zu Rang vier. Dürrs Lauf im Video.

00:01:37, vor 15 Minuten