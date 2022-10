Am Samstag, 22. Oktober, fällt der Startschuss für die Weltcupsaison 2022/23. Bevor am Sonntag die Männer an der Reihe sind, eröffnen die Damen das Geschehen auf dem Rettenbachferner in Sölden.

Die deutschen Damen gehen als Außenseiterinnen an den Start. Für Jessica Hilzinger und Marlene Schmotz muss der Einzug in den zweiten Durchgang das Ziel sein.

Der Riesenslalom war in den vergangenen Jahren eine sehr umkämpfte Disziplin. Die Italienerinnen Marta Bassino und Federica Brignone, Mikaela Shiffrin aus den USA, Sara Hector aus Schweden, die Slowakin Petra Vlhova und Lara Gut-Behrami aus der Schweiz sind nur einige der Zahlreichen Siegkandidatinnen.

Hier könnt Ihr den Riesenslalom der Damen in Sölden live mitverfolgen.

Premium Ski Alpin Sölden | Riesenslalom | 1. Lauf 09:45-11:00

Hallo und herzlich willkommen zum Saisonstart in Sölden. Um 10:00 Uhr steht der Riesenslalom der Frauen auf dem Programm. Mit dem Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts. Im Free-TV bei Eurosport und im Livestream im Eurosportplayer könnt Ihr natürlich auch live dabei sein.

