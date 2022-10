"Das ist das Beste, was es im Sport geben kann, denn solche Athletinnen zu haben, die um den Gesamtweltcup kämpfen, macht den Sport interessant", ergänzt Tina Maze, die 2017 ihre Karriere beendet hatte.

Bei Shiffrin beeindrucke besonders die Technik, so die Slowenin, die neben ihren beiden Olympischen Goldmedaillen in Abfahrt und Riesenslalom vier WM-Titel holte.

"Wie sie alles kontrolliert, nicht zu viel riskiert, wie sie konzentriert und stabil auf den Skiern steht. Das mag ich an Mikaela, und wenn ich eine Skifahrerin sehe, die so stabil ist, dann bin ich überzeugt, dass sie in der Lage ist, den Gesamtweltcup zu gewinnen."

Aber man müsse "die ganze Saison hindurch dafür kämpfen. Petra wird es ihr nicht leicht machen."

Maze über Odermatt: "Die größte Herausforderung ist ..."

Bei den Männern ist die Situation etwas anders. Seit dem Rücktritt von Marcel Hirscher 2019 konnte kein Fahrer den Gesamtweltcup verteidigen. Zwischen 2012 und 2019 gelang dem Österreicher dies acht Mal in Folge.

Maze meint, dass es für Titelverteidiger Marco Odermatt nicht einfach wird, den Erfolg aus dem Vorjahr zu wiederholen. "Die größte Herausforderung ist es, an der Spitze zu bleiben. Ich habe es nie wieder geschafft, den Weltcup noch einmal zu gewinnen. Das ist eine große Herausforderung", sagte die Gesamtweltcupsiegerin der Saison 2012/13.

"Die Art und Weise, wie Marcel Hirscher es geschafft hat, war wirklich erstaunlich und ich hoffe, dass Marco (Odermatt, Anm. d. Red.) in den nächsten Jahren nachziehen wird. Natürlich ist es nicht einfach. Man muss die ganze Zeit bereit sein und darf keine Fehler machen. Ich denke, er ist bereit", erklärte Maze.

Pinturault und Kristoffersen die Herausforderer

Als Hauptherausforderer identifizierte die zweimalige Olympiasiegerin zwei Fahrer: "Ich hoffe, dass Alexis Pinturault diese Saison gut abschneiden kann. Es interessiert mich auch, was Henrik Kristoffersen gemacht hat und wie er mit Marcel arbeitet. Ich hoffe, dass das mehr Konkurrenz bringt, um in der Endabrechnung näher an Marco dran zu sein."

Seit diesem Jahr wird der Norweger von Hirschers Ski-Firma Van Deer ausgerüstet.

