Die Nachwirkungen des Sturzes wird Lara Gut-Behrami aber wahrscheinlich noch ein paar Tage spüren. "Es wird wohl noch ein wenig dauern, bis ich wieder schmerzfrei bin", sagte sie weiter.

Trotz der Schmerzen zeigte sich die Super-G-Weltmeisterin aber zuversichtlich, am kommenden Wochenende in Val d'Isère starten zu können. In den französischen Alpen stehen eine Abfahrt und ein Super-G auf dem Programm.

Gut-Behrami hatte am Sonntag im Mittelteil des Super-Gs nach einem Übergang leicht Luft unter ihre Ski bekommen und kam so von der Ideallinie ab. Mit vollem Tempo rauschte sie anschließend in die Fangnetze. Nachdem sie zunächst kurz liegengeblieben war, setzte sie sich schnell auf und fuhr anschließend eigenständig in den Zielraum.

"Im Super-G bewegt man sich immer am Limit. Am Sonntag war der Wind sicher noch ein Extra-Faktor. Es waren schwierige Verhältnisse, aber solche mag ich. Es ist Super-G, das gehört dazu", sagte sie am Montag zu ihrem Crash.

Am Samstag hatte die Doppel-Weltmeisterin von Cortina d'Ampezzo den ersten Super-G in St. Moritz für sich entschieden. Im Disziplin-Weltcup ist sie mit 180 Punkten Zweite hinter der Italienerin Sofia Goggia (220).

