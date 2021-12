Goggia ist erst die dritte Skirennfahrerin, der dieser Speed-Hattrick in Kanada gelungen ist.

Sie steht jetzt damit in einer Reihe mit Ski-Superstar Lindsey Vonn - und Katja Seizinger. Die Deutsche startete Ende 1997 eine Serie, die bis heute unerreicht ist - bisher zumindest:

Sechs Mal hintereinander gewann die Olympiasiegerin seinerzeit in den Speedrennen, bevor sie in Altenmarkt im Januar 1998 von Renate Götschl aus Österreich auf Rang zwei verwiesen wurde.

Nun hat Goggia die Chance, der Bestmarke der erfolgreichsten deutschen Skifahrerin näher zu kommen: Zwei Super-G-Rennen werden in Sankt Moritz gefahren und der Sieg wird wieder nur über die 29-Jährige gehen.

Sollte ihr der Doppelschlag in der Schweiz gelingen, wäre am darauffolgenden Weltcup-Wochenende im französischen Val d'Isère die Chance da, den Rekord erst in der Abfahrt einzustellen und dann im Super G beim letzten Speedrennen 2021 zu überbieten.

